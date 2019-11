Clamoroso in Ligue 1, il Dijon piega in rimonta il Psg. Icardi colpisce una traversa

Clamoroso in Ligue 1: il Dijon, ultimo fino a poche ore fa, piega in rimonta il Paris Saint-Germain. Sblocca l’incontro Mbappé al 20′ e tutto lascia immaginare a una gara a senso unico, ma poco prima dell’intervallo i padroni di casa pareggiano con Chouiar. In avvio di ripresa arriva addirittura la rimonta con la firma personale di Cadiz. A quel punto Tuchel getta nella mischia anche Cavani lasciando comunque Icardi in campo. Entrambi si rendono pericolosi, l’ex Inter colpisce una traversa e poi sfiora il gran gol in rovesciata su assist dell’uruguaiano. Paredes prende un palo con un tiro da fuori e dopo 3 minuti di recupero finisce 2-1. Impresa storica, la prima in assoluto per il Dijon, che vince contro il Psg e sale al terzultimo posto a quota 12. I parigini, invece, restano in vetta con 27 punti.

Foto: Ligue 1 Twitter