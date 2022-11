Clamoroso Giappone: ribalta la Germania (rigore di Gundogan) con Doan e una prodezza di Asano

Primo tempo di assoluto livello per la Germania di Flick. Sono numerose le occasioni da gol nei primi 45 minuti, ma il vantaggio arriva solo al 33′ minuto. Kimmich pesca Raum in area che viene buttato giù goffamente da Gonda. Sul dischetto lo specialista Gundogan che incrocia col destro e spiazza il portiere giapponese. All’ultimo minuto il VAR nega la gioia del secondo gol ad Havertz per un fuorigio netto. La Germania attacca ma sbaglia troppo sotto porta e va negli spogliatoi solo con il risultato di 1-0. Nella ripresa il Giappone cambia faccia anche grazie ai cambi del tecnico. La Germania sbaglia troppo davanti con Gnabry, e concede tanto in difesa. Al 75′ minuto il neo entrato Doan trova il pareggio. Mitoma imbuca Minamino che calcia da posizione defilata. Neuer interviene ma sulla ribattuta il numero 8 giapponese anticipa tutti e segna. In 8 minuti il Giappone ribalta la partita clamorosamente. Itakura lancia in profondita Asano, che con uno stop da vero fuoriclasse supera in velocità il difensore tedesco e con un destro potente indirizzato sotto la traversa trafigge Neuer.

Foto: Twitter FIFA