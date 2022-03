Clamoroso dall’Iran: Mondiali a rischio per gli asiatici. Duemila donne non sono state fatte entrare allo stadio

Una notizia clamorosa arriva dall’Iran. Secondo l’emittente di Stato Irib, circa duemila donne in possesso di regolare biglietto per la partita della nazionale asiatica contro il Libano all’Imam Reza Stadium erano presenti nel perimetro dell’impianto, ma non sono state fatte entrare. Secondo la fonte, l’Iran rischia l’esclusione dai Mondiali 2022, dove si è classificato come secondo nel gruppo A delle qualificazioni asiatiche. Il Governatore Mohsen Davari ha chiesto scusa per l’accaduto, ma sul caso è intervenuto perfino il Presidente iraniano Ebrahim Raisi, che ha ordinato al ministero degli Interno di indagare. Nel settembre del 2019 la Fifa aveva dato un ultimatum all’Iran a proposito delle presenze femminili negli stadi, minacciando di escludere la nazionale iraniana dalle competizioni internazionali se non si fosse provveduto.

FOTO: Sito Fifa