Clamoroso in casa Benfica: il presidente del club lusitano, Luís Filipe Vieira, è stato arrestato oggi insieme all’imprenditore José António dos Santos e al figlio: numerose le accuse, secondo quanto riferito da Record, tra cui quelle di falso, frode fiscale e riciclaggio di denaro. Vieira presenzierà domani davanti a un giudice per il primo interrogatorio. Per questa sera – aggiunge il quotidiano – è prevista una riunione urgente del Consiglio d’Amministrazione delle Aquile.