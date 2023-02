Clamoroso a Viterbo: il fanalino Viterbese batte il Catanzaro dei record

A sorpresa cade la capolista Catanzaro, la squadra dei record nel Girone C di Serie C ha rimediato la prima sconfitta al Rocchi contro la Viterbese ultima in classifica (a pari merito con la Fidelis Andria). I giallorossi dopo ventidue vittorie e quattro pareggi si sono dovuti arrendere in trasferta, vincono i padroni di casa con la rete al 16′ di Riggio. Si infrange il record d’imbattibilità dei calabresi che, nonostante la sconfitta con gli ultimi della classe, restano primi con un vantaggio di ben dieci punti sul Crotone secondo. La squadra guidata da Vivarini viaggia spedita verso la Serie B, un piccolo incidente di percorso che non dovrebbe rovinare i piani delle Aquile del Sud.

Foto: Twitter ufficiale Catanzaro