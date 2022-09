Clamoroso a Torino: una grande Salernitana avanti di due gol all’intervallo (Candreva e Piatek)

La Salernitana è avanti per 2-0 sulla Juventus al termine della prima frazione di gioco all’Allianz Stadium. Apre Antonio Candreva al 19′: errore di valutazione di Juan Cuadrado, ne approfitta Mazzocchi che sguiscia via sulla fascia e mette un cross teso sul quale si è avventato l’esterno ex Sampdoria depositando il pallone in fondo alla rete. La Juventus prova a reagire, ma gli uomini di Nicola reggono l’urto delle avanzate bianconere con la determinazione e l’aggressività che li contraddistingue. Al 49′ arriva anche il raddoppio firmato Piatek che ha trasformato con freddezza il rigore guadagnato sul fallo di mano di Bremer. Termina così 2-0 la prima frazione di gioco all’Allianz Stadium.

Foto: Candreva Instagram