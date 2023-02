Ciurria: “Priorità alla salvezza, ma non ci vogliamo accontentare”

Il centrocampista del Monza, Patrick Ciurria, rientra tra i calciatori che più stanno sorprendendo e facendo meglio con la maglia dei brianzoli. Prima stagione in Serie A per il ventottenne: tre reti e quattro assist in ventuno giornate. Il classe ’95 ha rilasciato un’intervista a La Gazzetta dello Sport, di seguito alcune parole: “E’ il punto più alto della mia carriera, ma pur restando umile non mi voglio accontentare”.

Obiettivi Monza: “La priorità resta la salvezza, poi alzeremo l’asticella per vedere dove possiamo arrivare. Empoli, Verona e Cremonese saranno partite delicate, è una porzione di stagione fondamentale prima della sosta. Abbiamo l’entusiasmo giusto, la leggerezza equilibrata che ci permette di esprimere il gioco che vuole il mister contro chiunque”.

Palladino: “Mi piace mettermi a disposizione. Palladino mi ha provato subito esterno quando è arrivato. Contro la Juventus all’andata mi ha scelto, è stato coraggioso. Lo ringrazio per la fiducia che mi ha dato e che mi continua a dare. Sento stima umana oltre che professionale con lui. Fa sentire coinvolti tutti, è bravissimo anche in questo”.

Galliani e Berlusconi: “Galliani mi ha chiamato il giorno dopo il gol all’Inter, il mio primo in A, mi ha fatto i complimenti. E mi ha chiesto: “Te lo aspettavi?”. Ho risposto “no”, però gli ho spiegato quanto lo desiderassi…La scorsa stagione, dopo la vittoria di Cittadella in 9 contro 11 in cui ho segnato, eravamo riuniti a Villa Boffalora e Berlusconi c’era. Dopo un discorso di congratulazioni alla squadra mi ha fatto i complimenti davanti a tutti”.

