Ciurria: “Ci divertiamo a giocare insieme. Abbiamo alzato l’asticella”

Patrick Ciurria, centrocampista del Monza, ha parlato a Sky Sport dopo la vittoria contro lo Spezia.

Queste le sue parole: “Ci stiamo divertendo a giocare insieme e penso che si veda. Palladino mi ha chiesto come stavo perché mi sentivo un po’ affaticato, il nostro gioco si svolge tanto sulle fasce ma siamo stati in tanti a trovare il gol. Siamo contenti di questa prestazione, abbiamo alzato l’asticella e adesso dobbiamo pensare a fare più punti possibili da qui alla fine”.

Palladino decisivo per la tua esplosione? “L’anno scorso ho giocato in questo ruolo anche con Stroppa quando perdevamo, invece Palladino mi ha provato subito lì chiedendomi se me la sentissi. Ovviamente ho detto di sì, lavorando sulla fase difensiva nella quale facevo più fatica. Devo migliorare ancora, ma sono contento. Mi ricordo che mi chiamò nel suo studio dicendomi che voleva farmi giocare e io non vedevo l’ora visto che fin lì stavo trovando poco spazio. Lo ringrazio perché ha avuto tanto coraggio: è stato tutto fantastico”.

Foto: Instagram Monza