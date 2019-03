Sterling da urlo: tripletta in 13 minuti! E il City prova la fuga in Premier

Sesta vittoria consecutiva in Premier League per il Manchester City, che batte 3-1 il Watford e prova la fuga in vetta alla classifica. La squadra di Guardiola dopo un primo tempo complicato, ha trovato tre gol nel giro di 13 minuti (tra il 46′ e il 59′) con un super Raheem Sterling, e poi ha subito il gol di Deulofeu che 17 secondi dopo il suo ingresso in campo ha realizzato la classica rete della bandiera. Con questo successo il City sale a 74 punti in classifica, momentaneamente a +4 sul Liverpool, impegnato domani contro il Burnley.

Foto: Twitter ufficiale City