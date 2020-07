City, il governo inglese conferma: per il Real Madrid niente quarantena

In vista della gara tra Manchester City e Real Madrid in programma all’Etihad Stadium ad agosto per il ritorno degli ottavi di finale di Champions League, il Ministero della cultura e dello sport inglese ai microfoni di Sky Sports UK ha confermato che per la squadra spagnola – in via del tutto eccezionale – non ci sarà bisogno di seguire le restrizioni per chi arriva dalla Spagna e dunque per la squadra di Zidane niente quarantena di 14 giorni forzata prima della gara contro i Citizens. Una conferma che era attesa da giorni dai madrileni, proprio perché la Spagna è nella lista nera del Regno Unito per via dei contagi di covid-19 in aumento nel paese iberico.

Foto: profilo twitter City