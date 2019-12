Pep Guardiola, allenatore del Manchester City, ha parlato ai media inglesi in merito al mercato invernale chiarendo alcuni aspetti: “Non voglio altri rinforzi nel mercato di gennaio. Potrei pensare a investimenti futuri e per i prossimi anni, ma non è necessario. Siamo messi bene così e i nostri migliori giocatori non si muoveranno perché non sono in vendita”.

Foto: Manchester City Twitter