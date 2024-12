Citterio (vice all. Palladino): “Ottimo primo tempo, ma nella ripresa abbiamo smesso di giocare”

Ai microfoni di DAZN, è intervenuto Stefano Citterio, il vice-allenatore della Fiorentina, dopo la sconfitta di misura dei suoi al “Dall’Ara” contro il Bologna: “Intanto approfitto per fare le condoglianze al mister e alla sua famiglia. Abbiamo fatto, a mio avviso, un ottimo primo tempo. L’approccio è stato perfetto e siamo stati pericolosi più volte: abbiamo messo in campo la mentalità vincente dei ragazzi. Nella ripresa, abbiamo smesso di giocare e ci siamo allungati un po’: il Bologna ha approfittato dell’inizio del secondo tempo. Non posso rimproverare nulla sull’atteggiamento mentre sulla manovra potevamo riflettere di più”.

Sulla sostituzione di Gudmudsson: “Chiaramente è un giocatore importante per noi e ha giocato bene nel primo tempo. Non ha i novanta minuti nelle gambe, venendo da un infortunio. Abbiamo una partita importante giovedì e chiuderemo con le ultime tre gare. Siamo contenti di averlo recuperato e darà ancora di più nelle prossime”.

Sulle difficoltà dovute alla stanchezza: “Non è un problema fisico dei ragazzi. Ci siamo allungati e il Bologna è una squadra forte che sfrutta gli spazi. Nel secondo tempo li abbiamo sofferti di più”.

Sulla possibilità di entrare nei primi quattro posti: “Se siamo in quella zona della classifica, vuol dire che i valori tecnici e umani dei giocatori ci sono. Non ci poniamo limiti, ma dobbiamo ragionare gara per gara. Sicuramente, il mister è ambizioso come i ragazzi”.

Foto: sito Fiorentina