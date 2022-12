CITTADINI, UN GIGANTE A MODENA

In Serie B si sta mettendo in luce il grandissimo talento di Giorgio Cittadini, difensore centrale, classe 2002, in forza al Modena di Tesser. Calciatore di proprietà dell‘Atalanta, che lo ha girato ai canarini in prestito questa estate, per la sua prima esperienza tra i professionisti dopo annate di altissimo livello nella Primavera orobica.

Si tratta di un vero e proprio gigante per la difesa di mister Tesser. Alto 192 cm, struttura fisica imponente, Cittadini ha ben presto scalato le gerarchie, divenendo un punto fermo degli emiliani, neoprompossi in B. Il giovane si sta facendo conoscere al grande pubblico in quest’inizio di Serie B ed ha già conquistato tutti, mister Tesser compreso.

Le sue qualità fisiche e la sua personalità sono state apprezzate sin dalla tenera età dall’Atalanta, che ha deciso di portarlo nel suo settore giovanile e di crescerlo per renderlo un giocatore pronto per essere aggregato alla prima squadra.

I suoi primi passi li ha mossi nelle giovanili del Lumezzane, ma nel 2016 lo nota l’Atalanta e lo ingaggia per il suo settore giovanile.

I primi anni nelle giovanili dell’Atalanta non sono stati memorabili per il classe 2002, infatti spesso ha trovato poco spazio ai tempi dell’Under 15 e 16. La carriera del difensore bresciano però ha avuto una svolta sotto la guida di mister Giovanni Bosi, che alla guida dell’Under 17 ha intravisto importanti qualità nel ragazzo. Qualità che lo hanno portato al grande salto, nel 2019, nella Primavera dell’Atalanta.

Sotto la guida di Massimo Brambilla ha continuato a brillare nella formazione Primavera dell’Atalanta, con cui ha vinto uno Scudetto Primavera nel 2019-20 e una Supercoppa Primavera. Una crescita importante che è stata notata anche dalla dirigenza nerazzurra e da mister Gasperini per la prima squadra. Non a caso proprio quest’ultimo ha poi deciso di aggregarlo in prima squadra e di concedergli anche un paio di importanti presenze in Serie A (contro Udinese e Sampdoria).

Il club ha poi deciso di garantire al difensore maggiore continuità e quindi la decisione di girarlo in prestito. Ad aggiudicarselo, tra le concorrenti, il Modena appunto, nella scorsa estate. Dopo un inizio non facile, per il primo anno tra i professionisti, Tesser gli ha regalato minuti e fiducia, tanto che il ragazzo ha collezionato 11 presenze in campionato. Un altro dato spicca, e sono gli 8 cartellini gialli già raccolti, a dimostrazione che Cittadini è un difensore arcigno, duro da superare, che ferma l’avversario con le buone e con le cattive. Su questo aspetto magari dovrà continuare a lavorare, nell’essere meno irruento. Giorgio Cittadini, in questo primissimo scorcio di stagione tra campionato e Coppa Italia, è stato uno degli elementi maggiormente utilizzati dall’allenatore dei canarini, nonostante sia questa la prima vera esperienza da protagonista in un torneo professionistico.

Cittadini è forte fisicamente ed è dotato di un’ottima proprietà di palleggio, utile per dare una soluzione in più a livello tattico alla formazione di Tesser partendo dal basso.

Vanta già alcune presenze nelle Nazionali minori, nell’Under 18 e Under 20 e soprattutto 2 presenze con l’Under 21 di Nicolato, con cui ha esordito lo scorso settembre.

Il giovane ha tutto dalla sua per migliorare ancora e fare il salto in Serie A. L’Atalanta lo segue con interesse, ma già deve fare i conti con importanti club interessati al ragazzo.

Ma per ora Cittadini si gode la sua crescita a Modena, ha ancora una seconda parte di stagione dove dimostrare le sue qualità e crescere ulteriormente, ricordando che è solo la sua prima stagione tra i professionisti.

