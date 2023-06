Cittadini: “Possiamo vincere l’Europeo Under 21. Siamo un grande gruppo e abbiamo qualità”

Giorgio Cittadini, difensore dell’Atalanta in prestito al Modena, e dell’Under 21, ha parlato in occasione del ritiro della sua Nazionale in vista degli Europei di categoria.

Queste le sue parole: “Possiamo vincere l’Europeo, siamo un grande gruppo e stiamo molto bene insieme anche fuori dal campo. Abbiamo qualità, giocheremo subito contro una grande squadra come la Francia e anche noi vogliamo dimostrare di essere una grande squadra”.