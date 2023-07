Cittadini: “Palladino mi ha voluto a Monza, voglio ripagare la sua fiducia”

Giorgio Cittadini è un nuovo calciatore del Monza, club che raggiunge in prestito dall’Atalanta. Intervenuto ai microfoni di Sportitalia, il difensore ha rilasciato le sue prime parole da calciatore del club brianzolo: “Una grandissima emozione, prima lo vedevo sempre in tv. Essere qui è una grandissima emozione per me, l’anno scorso ero in Serie B e ora posso far vedere quanto valgo in Serie A. Il mister è molto contento, mi ha voluto lui e cercherò di ripagare la sua fiducia in tutti i modi”.

Poi ha proseguito: “Se mi sento pronto? Non lo so se sono pronto, ma voglio dimostrare a me stesso che posso farcela. Tanti difensori esperti? Sì, sono tutti giocatori da Serie A e quindi spero possano insegnarmi qualche trucco del mestiere.”

Foto: Cittadini Instagram