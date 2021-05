Cittadella-Venezia, niente deroga per 1000 tifosi sugli spalti per la doppia finale

Non ci sarebbero possibilità per Cittadella e Venezia per avere la deroga di 1000 spettatori sugli spalti per la doppia finale playoff di Serie B, per l’accesso alla Serie A. Il no definitivo è arrivato pochi minuti fa e coinvolge anche la partita di ritorno di giovedì prossimo al Penzo, che sarà anch’essa a porte chiuse.

Il presidente del Cittadella, Andrea Gabrielli, ieri sera, dopo la qualificazione alla finale, aveva affermato come avrebbe chiesto alla Lega Serie B di chiedere al Governo una deroga per l’accesso dei tifosi agli stadi, come accaduto per la finale di Coppa Italia a Reggio Emilia.

La risposta è stata negativa.

