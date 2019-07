Cittadella, ufficiale l’arrivo di Zan Celar dalla Roma

Mediante un comunicato pubblicato sul proprio sito ufficiale, il Cittadella ha annunciato “di aver acquisito le prestazioni sportive di Zan Celar. La giovane punta centrale, classe 1999, ha giocato nell’ultima stagione con la maglia della Roma Primavera. Lo sloveno, precedentemente al Maribor, con i giallo-rossi ha anche debuttato in Serie A nel campionato scorso. A Zan il nostro più caloroso benvenuto a Cittadella ed un grosso in bocca al lupo per la prossima stagione in maglia granata!”.

Foto: twitter ufficiale Roma