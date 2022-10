Cistana: “Voglio arrivare più in alto possibile. Juve? Non mi sta molto simpatica”

Interrogato dagli alunni della scuola Santa Maria degli Angeli insieme al compagno di squadra Patrick Nuamah, il difensore del Brescia, Andrea Cistana ha parlato di presente e futuro: “Non andiamo da nessuna parte anche perché il mercato è chiuso. L’unico desiderio che ho è fare il meglio possibile in questa stagione poi si vedrà. La Juve? È la squadra più forte che ho affrontato in carriera, anche se non mi sta particolarmente simpatica. Adesso è ancora presto per dire se la affronteremo il prossimo anno, ma mi auguro di arrivare il più in alto possibile. – conclude poi Cistana come riporta l’edizione online del Giornale di Brescia – L’idolo c’è, ma gioca in un altro ruolo e posso solo ammirarlo. Il mito, invece, è certamente Baggio”.

Foto: Cistana Instagram