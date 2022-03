Cioffi: “Una vittoria che mi rende orgoglioso. Pereyra è stato monumentale”

Il tecnico dell’Udinese, Gabriele Cioffi, ha parlato a Dazn dopo la vittoria contro la Sampdoria.

Queste le sue dichiarazioni: “L’atteggiamento della squadra mi rende orgoglioso, ho visto una squadra che ha voluto vincere, poi le partite sono strane e non sempre vinci, ma la mentalità è stata quella giusta, lavoriamo per quello”.

Occasioni sbagliate: “C’è sempre da guardare cosa può essere fatto meglio, potevamo essere più attenti in alcune circostanze dietro oltre alle occasioni fallite. Però lì tendiamo alla perfezione, intanto ho visto l’atteggiamento giusto, consapevoli di chi siamo, fino alla fine dobbiamo dare il massimo”.

Su Pereyra: “Pereyra è stato monumentale oggi, è stato il capitano, non un capitano, per atteggiamenti e mentalità. Quando si sentiva stanco spingeva sull’acceleratore e questo deve fare un capitano perché la squadra reagisce di conseguenza. Non ci è mancato però perché Makengo con caratteristiche diverse ha fatto buone prestazioni, ha potenziale. Siamo però contenti di aver ritrovato il miglior Pereyra”.

Guardare a partita dopo partita: “Quello che noi vogliamo è guardare minuto per minuto, l’allenamento di turno, l’avversario di turno, guardare troppo avanti non ha senso, perché le vittorie le costruisci in allenamento. Non siamo contenti, non siamo appagati, vogliamo mantenere questa rotta il più possibile”.

Foto: Twitter Udinese