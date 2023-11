Cioffi: “Una grande vittoria che ci toglie un bel macigno. Success? Può diventare un campione”

Gabriele Cioffi, tecnico dell’Udinese, ha parlato a DAZN dopo la vittoria contro il Milan a San Siro. Ecco le sue parole:

“Le partite di cuore e ardore durano fino a un certo punto. Sono soddisfatto della gara disputata soprattutto a livello tattico, ci siamo tolti un bel macigno”.

Sulla gara: “La testa in un giocatore è fondamentale, l’essere valorizzato a volte innesca la gioia di giocare e a questa va aggiunto il sacrificio, quello che ho fatto e cercare di metterli nelle condizioni di farli rendere al meglio delle loro possibilità. Alla squadra ho chiesto di avere coraggio, ma senza fiducia non si può avere”.

Su Success: “Alla squadra ho chiesto di avere coraggio, ma quella non è una caratteristica che ti viene se non hai fiducia. Success è un campione che si deve riscoprire e a fine anno finirà con un bottino di gol che non ha mai realizzato in carriera”.

“In quest’anno sono cresciuto e ho imparato e ho ritrovato un club che ha dei limiti ma ti insegna a fare l’allenatore. Abbiamo vinto una partita e le lacrime di qualche giocatore sono il sintomo del fatto che lo stress esce fuori in molti modi”.

Foto: twitter Udinese