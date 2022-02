Cioffi: “Udogie mi ha detto che la palla gli è sbattuta prima sulla coscia e poi sulla pancia”

Un buon punto quello ottenuto dall’Udinese a San Siro. Così mister Cioffi a al termine della gara col Milan: “Abbiamo fatto la partita che dovevamo fare, bravissimi tutti. Buone risposte da Pereyra e Udogie che entrato e cambiano la partita. Queste sono le risposte anche che voglie da un giocatore come Deulofeu, un giocatore gestibile. Qualcosa devi concedere, l’importante è che non sia il fuori dalle righe. Gol di Udogie? L’importante è che l’abbia colpito e sia entrato (ride, ndr). Non l’ho vista, devo essere sincero. Dalle immagini mi sembra più che l’abbia toccata Romagnoli. Anche se l’avesse toccata con la mano abbiamo 4-5 persone al VAR che guardano. Noi abbiamo sempre accettato con eleganza le decisioni arbitrale. Non credo però che ci sia compensazione. A me il ragazzo ha detto che gli è sbattuta prima sulla coscia e poi sulla pancia”.

FOTO: Twitter Udinese