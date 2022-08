Cioffi sul mercato: “Al Verona mancano un paio di innesti, la società mi accontenterà”. E su Hien…

Intervenuto nella conferenza stampa di presentazione del match contro il Bologna, l’allenatore del Verona, Gabriele Cioffi, ha parlato anche di calciomercato e dei profili che mancano alla squadra e che la dirigenza è chiamata ad acquistare prima del gong finale: “Devono arrivare un paio di profili. Cabal viene dal campionato colombiano, ha finito la stagione il 17 luglio, oggi non è in condizione. È un profilo giovane nel quale credo molto. Hien è un profilo europeo, un giocatore forte che abbiamo strappato a una concorrenza grande. Credo che la società mi farà ancora più contento a breve. Kallon rientra nella categoria giovani, porta caratteristiche che non avevamo”.

