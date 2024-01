Cioffi su Samardzic: “Non vedo perché non dovrei convocarlo o farlo giocare”

Gabriele Cioffi, allenatore dell’Udinese, ha parlato in conferenza stampa, soffermandosi sulla convocazione di Samardzic.

Queste le sue parole: “Io alleno i giocatori che ho, Samardzic lo alleno e ho visto il solito Samardzic, non vedo perché non dovrebbe essere convocato o non dovrebbe giocare”.

Così il tecnico che comunque si tiene stretto il giocatore fino alla fine, come è giusto che sia. Come raccontato, su Samardzic resta forte il Napoli che sta lavorando per trovare la totale quadratura del cerchio.

Foto: twitter Udinese