Cioffi su Deulofeu: “Lo aspettiamo, sappiamo che è un guerriero e non mollerà”

Gabriele Cioffi, allenatore dell’Udinese, ha parlato ai microfoni di Sky Sport prima della partita contro il Genoa, soffermandosi anche la situazione di Gerard Deulofeu, che recentemente ha ammesso di non sapere se tornerà mai più a giocare: “Ovviamente gli siamo vicini. La società vuole far passare il messaggio che crediamo in lui, sappiamo che è un guerriero e non mollerà. Noi lo aspettiamo”.

Foto: Twitter Udinese