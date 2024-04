Cioffi: “Siamo vivi, ci aspetta una lunga maratona dove ogni centimetro sarà importante”

Gabriele Cioffi, tecnico dell’Udinese, ha commentato così il pareggio per 1-1 contro il Sassuolo ai microfoni di Dazn: “Si può sempre far di più, anche quando vinci. La squadra ha reagito bene al gol subito, siamo stati bravi a recuperarlo subito. Siamo vivi, sappiamo che ci aspetta una lunga maratona. Nel primo tempo siamo stati più in controllo, abbiamo avuto diverse occasioni; nella ripresa abbiamo lasciato il pallino del gioco a loro. In panchina purtroppo non avevamo tanti calciatori al top. E se posso mi esprimo sui singoli: Kamara sta facendo il ramadan da settimane e ha fatto una partita incredibile, di mentalità. Anche Lucca ha supportato la squadra anche in fase difensiva”

Infine: “Il pareggio tra Verona e Cagliari vi fa respirare? Noi dobbiamo guardare a cosa possiamo fare noi per uscire velocemente da questa parte di classifica. Se iniziamo a pensare agli altri, subentra la paura”.

Infine, sulle prossime sfide contro Inter e Roma: “Con la voglia di portare a casa un punto. Ogni centimetro può essere importante per noi”.

Foto: Twitter Udinese