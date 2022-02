Cioffi: “Sarà una grande emozione giocare contro il Torino”

Cioffi ha parlato a UdineseTv del match di domani contro il Torino. Nelle sue dichiarazioni il ricordo del suo esordio in Serie A proprio con la maglia granata: “Questa sosta è stata importantissima per lo tsunami che abbiamo vissuto. Ritornare al calcio giocato e al calcio allenato è importantissimo. La squadra è cresciuta molto, ho grande fiducia nei ragazzi. Il Torino è cresciuto tantissimo e l’aspetto che balza all’occhio è quello di una squadra aggressiva che attacca in avanti. In realtà il Torino è molto di più, è una delle squadre che a mio avviso copre meglio il campo. È un avversario ostico. Il Torino è la società che mi ha dato l’opportunità di esordire in Serie A. Torino è una città bellissima, la mia famiglia ed io abbiamo grandi legami di vita privata e che ad oggi rientrano nell’arco delle amicizie. Sarà sicuramente una grande emozione”.

FOTO: Twitter Udinese