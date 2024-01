Cioffi: “Samardzic in panchina? È stata una mia scelta”

L’Udinese non riesce a ripetere la prestazione fornita contro il Bologna ed è costretta a masticare il sapore amaro della sconfitta davanti alla Lazio, capace di vincere per 2-1 al Bluenergy Stadium. Un risultato che, nonostante tutto, non abbatte Gabriele Cioffi, tecnico dei friulani: “Faccio i complimenti ai ragazzi, questa una sconfitta che lascia l’amaro in bocca per le occasioni lasciate ma ripartiamo con più convinzione di prima. Rammarico per i gol subiti? Il primo è un errore individuale, ma se fai giocare i giovani è normale concedere qualcosa. Peccato, mi è piaciuto tanto l’atteggiamento iniziale, l’aggressione e la mentalità. Siamo rimasti in partita, ci siamo sfilacciati un po’ troppo ma non percepivo dalla panchina il gol della Lazio“, le sue parole ai microfoni di DAZN.

Poi ha proseguito: “Si, siamo stati più incisivi. Il cambio di Masina è perché viene da un’inattività, avrei dovuto fare il cambio e ho deciso di non sprecare uno slot. L’entusiasmo si è un po spento dopo l’errore, si è aperto un po di spazio e abbiamo perso una delle nostre caratteristiche migliori come l averticalità”

Infine, su Samardzic: “Non riguarda il mercato, ma è stata una mia scelta”

Foto: Twitter Udinese