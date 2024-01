Cioffi: “Samardzic e Perez? Il mercato disturba. Ma non molleranno”

Il tecnico dell’Udinese, Gabriele Cioffi, ha parlato in cofnerenza stampa alla vigilia della gara con la Fiorentina.

Queste le sue parole: “Il mercato disturba? Sarei un bugidardo a dirti di no, c’è un piacere a sentirsi desiderati e leggersi sui giornali, ma a noi fa magari meno piacere. Perez sta facendo prestazioni importanti e sa che non può permettersi di mollare un centimetro, così come Samardzic. Devono dare tutto fino all’ultimo minuto con la maglia dell’Udinese e lo sanno”.

