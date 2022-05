Cioffi: “Poteva finire 4-4, o 5-4 per una delle due. Riconferma? Lo volevo ed è successo”

Gabriele Cioffi, tecnico dell’Udinese, ha parlato a Dazn dopo il pareggio contro il Sassuolo.

Queste le sue parole: “Dico bravi ai ragazzi: forse un po’ sfrontati nel primo tempo, ma bene chi è entrato. Merito ai ragazzi: quando trovi un’identità e sicurezze è giusto crederci, anche nelle difficoltà. Siamo andati sotto ma non è cambiato niente, non ci siamo snaturati. Il risultato poteva essere 4-4 o 5-4 per una delle due: buon punto per entrambe, non sazia la volontà di vincere ma fa fare un passetto avanti”.

Meglio di lei in questo periodo, all’Udinese, soltanto Guidolin.

“Ho superato Zaccheroni e sono vicino ai numeri di Guidolin? Mi dovrei inchinare di fronte a loro. Io inizio domani ad allenare, mi fa piacere il paragone ma lo trovo irriverente per Guidolin. Ne riparleremo quando avrò dieci anni di carriera…”.

Sentiva che poteva essere confermato? “Lo volevo ed è successo, sono stato bravo e fortunato”.

Foto: Twitter Udinese