Cioffi: “Pereyra non ci sarà domani. Siamo fiduciosi di poter fare comunque una buona gara”

Gabriele Cioffi, allenatore dell’Udinese , ha presentato poco fa in conferenza stampa la sfida di domani alle 15 contro il Cagliari. Tanti i temi trattati dal tecnico dei friulani, che ha così risposto alle domande poste:

La gara di domani forse è addirittura più importante e difficile di quella di lunedì. Pereyra ci sarà domani?

“No non ha recuperato. Per la gara con il Cagliari noi siamo positivi, ma molto umili, sappiamo che abbiamo fatto qualcosa di straordinario, scrivendo una piccola pagina di storia, ma sarà niente se non facciamo risultato domani. Vincere è un’abitudine, siamo sulla strada per impararlo.”

Questa gara potrebbe essere decisiva:

“Se andiamo a ritroso o andiamo avanti nel tempo ogni partita è difficile e decisiva, noi giocheremo da Udinese, che deve equivalere a portiamo a casa punti. Quando smarriamo la nostra identità invece facciamo fatica.”

Avete battuto seconda, terza e quarta in classifica, vi siete dati una spiegazione? Siete più portati ad aspettare?

“Se ci focalizziamo sul risultato pensiamo al passato, con il Sassuolo per esempio abbiamo interpretato la gara in modo simile. Abbiamo più o meno sempre la stessa linea di aggressione, può variare di qualche metro ma cerchiamo sempre lo spazio, la verticale.”

L’impatto di Giannetti:

“Giannetti è stata una scintilla, ha tanta esperenza, ti dà consepevolezza.”

Foto: sito Udinese