Cioffi: “Pereyra è recuperato. E’ il momento più delicato della mia gestione”

Il tecnico dell’Udinese, Gabriele Cioffi, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della gara contro la Lazio.

Queste le sue parole: “Siamo concentrati, siamo motivati, vogliosi, ricerchiamo il coraggio ma la squadra ha sempre avuto coraggio. Non voglio difendere niente, ma la squadra toppa un tempo a Genova, giocando poi una ripresa di carattere con un uomo in meno. La gara con la Salernitana è condizionata da un’ingenuità, ma la squadra ha dimostrato di essere presente e lo dimostreremo lunedì. Gli episodi dei singoli non sono stati sottovalutati”.

Pereyra come sta? “Si è allenato tutta la settimana, parlerò con lui e capirò come si sente”.

Momento più complicato da quando sei qui? Walace? “Sì è il momento più complicato ma troveremo la soluzione. L’assenza di Walace è pesante ma sono convinto che chi lo sostiuirà farà una grande partita. Pereyra ha qualità tali che anche in una prestazione opaca sposta, catalizza la squadra, fortunamente siamo sulla via della soluzione, lo abbracciamo, ma chi lo ha sostituito non ha fatto male, ha fatto bene con caratteristiche diverse”.



Sostituto in cabina di regia? “E’ un’opzione e dipenderà un po’ tutto da come deciderò di usare Pereyra, può fare quel ruolo Zarraga, può farlo Lovric, un po’ meno Payero perchè non lo aiuto per caratteristiche”.

La Lazio? “E’ squadra che gioca tre anni assieme, con tanti ragazzi importanti come Cataldi, Kamada, hanno assenze che però per l’organico a disposizione sono relative”.

L’importanza della partita: “Le partite vanno vinte tutte, la mentalità che io voglio trasmettere è relativa al fatto che bisogna togliersi da una situazione di classifica che non ci appartiene, ma che sicuramente pesa”.

Differenze tra la gara con la Salernitana e quella con la Lazio? “Andiamo in uno stadio diffcile e forse questo in questo momento ci agevola, la voglia di stupire e di farci trovare pronti è diversa dal dover vincere per forza e questo forse ci agevola”.

