Cioffi: “Out Pereyra, Thauvin è un campione vero. Mi aspetto un’Udinese che sa cosa vuole”

Intervenuto in conferenza stampa, il tecnico dell’Udinese, Gabriele Cioffi, ha così parlato alla vigilia della sfida contro la Roma, partendo dall’infortunio di Bijol: “Il dispiacere è grandissimo da parte mia e della squadra, questo non intacca il nostro equilibrio perché sono sicuro che chi lo sostituirà farà una grandissima gara. I ko li abbiamo vissuti in maniera positiva perché così chi ha giocato meno può dimostrare il suo valore. Il dubbio tra Kabasele e Perez c’è stato, è un giocatore che si esprime meglio in mezzo ai tre dove è la sua comfort zone“.

Poi ha proseguito parlando di Thauvin: "L'ho visto con equilibrio perché è un campione vero e lo ha dimostrato. Come tutta la squadra ha avuto un primo tempo scialbo e non è un caso che dopo si è ripreso". Su Pereyra: Dobbiamo parlare di chi c'è e non di chi non c'è".

Infine: “Io e i ragazzi sappiamo bene la nostra situazione. Dobbiamo vivere tutte le partite al massimo perché possiamo vincerle tutte, come anche pareggiarle. Mi aspetto un’Udinese che sa cosa vuole e come ottenerlo. Con giocatori che sanno come comportarsi nelle varie partite nella partita. Stiamo imparando dopo gli errori delle ultime gare”

Foto: Twitter Udinese