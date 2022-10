Cioffi: “Non parlo mai di arbitri ma pesa perdere per il fallo fischiato a Djuric”

Intervenuto ai microfoni di Sky Sport al termine della sfida persa contro l’Udinese, il tecnico dell’Hellas Verona, Gabriele Cioffi, ha protestando contro l’operato del direttore di gara: “Non parlo mai di arbitri ma perdere una partita come questa per un fallo fischiato a Djuric, come quello che è stato fischiato, dopo che l’arbitro aveva avuto un metro di giudizio diverso per tutta la gara è un po’ così, punto”.

Foto: Instagram Hellas Verona