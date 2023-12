Cioffi: “Momento delicato ma la strada è quella giusta”

Gabriele Cioffi, allenatore dell’Udinese ha parlato in conferenza per presentare la sfida di domani contro il Torino.

“Il rientro di Joao Ferreira porta sicuramente competizione e alza il livello, in un momento di difficoltà di risultati aiuta. Perez in mezzo ha fatto bene e credo lo riconfermerò lì. I punti incidono e mancano, giustamente si parla di errori, se devo analizzare un fallo di mano su un tiro da fuori, una magia di Ngonge e poi sì sul terzo forse c’è un errore. Ora c’è da guardare cosa va e lavorarci tanto, con continuità e fiducia. La prestazione c’è stata, poi si va nel dettaglio, altrimenti da tifoso analizzo, va tutto bene e uno pensa ‘ma che dice?’. In questo momento c’è tempesta analizzando i fatti, ma la rotta è quella giusta”. Sull’assenza del leader Payero: “L’assenza di Payero la vivo come una mancanza di competizione in questo momento, non mi preoccupa però chi lo sostituirà, il momento difficile di Lovric è superato nel momento in cui mi dimostra il giusto atteggiamento in campo. Ehizibue viene da un lungo infortunio, ha una struttura importante, si giocano in tre la maglia da titolar e con la competizione che si alza magari si alza anche la voglia di stringere i denti”. Infine su Samardzic: “Lui mostra motivazione in modo diverso dagli altri, è giovane, deve avere fame”.

Foto: Twitter Udinese