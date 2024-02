Cioffi: “Momento difficile, ma ne verremo fuori. Per fortuna il mercato è finito. Pereyra? Sta bene”

Gabriele Cioffi, allenatore dell’Udinese, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida con il Monza.

Queste le sue parole: “A prescindere per me la punizione resta troppo severa considerando che i 5 colpevoli sono stati individuati in meno di 24h, però rispettiamo la decisione, non c’è un meglio o un peggio in vista della partita”.



Pereyra? Come sta la squadra? “La squadra sta bene, sappiamo di essere in un momento difficile. Pereyra sta bene, si è allenato, ha fatto una settimana con continuità”.

Il mercato: “Deo gratias che è finito, non è stata una sessione semplice, con diversi ragazzi che sono andati altrove. Giannetti è un acquisto importante e la permanenza di Samardzic e Perez per me sono due nuovi acquisti”.

Ebosele un po’ sottotono? Ehizibue sta spingendo: “Sì chiaramente ci ho pensato perchè vedere fa parte del mio lavoro, ho visto Ebosele un po’ in confusione, sceglierò all’ultimo se confermarlo per le sue caratteristiche o se scegliere per chi spinge”.

C’è pressione in questo momento? “Secondo me la squadra ha avuto un trend di crescita, contro l’Atalanta la reazione che dovevamo avere è stata anche smorzata dal fatto che l’Atalanta si è abbassata bene. Pressione ne abbiamo da ottobre, vorrei dire che abbiamo margini per, ma c’è solo da vincere”.

Che Monza si aspetta? “E’ un Monza più verticale rispetto all’andata, cercano di più Dany Mota, hanno inserito Djuric. Ci aspetteranno probabilmente stavolta, restano più bassi, poi le giocate dirette su Djuric possono cambiare lo spartito, giocando sulle secondo palle. Cercheremo di essere pronti per non farglielo. Pereyra in mediana? Magari a gara in corso”.

Foto: twitter Udinese