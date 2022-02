Cioffi: “Mi sento un allenatore completo. Deulofeu è un valore aggiunto. La salvezza obiettivo minimo”

Queste le sue parole: “Dobbiamo ripartire da queste basi: Mentalità, sacrificio, gioco. Mi aspetto una Lazio che vuole vincere, ma ho molta fiducia nell’Udinese. L’obiettivo è la salvezza e il 3-5-2 è un modulo solido. Con umiltà dico di sentirmi un allenatore completo. Sennò la squadra non me la davano. Poi aggiungo: ogni giorno c’è da imparare. Cosa ho preso da Gotti? L’equilibrio, il temporeggiare di un uomo colto, intelligente, rispettoso”.

Sulla squadra: “Il vice lo fa Giampiero Pinzi. Così abbiamo scalato tutti di una posizione. Deulofeu un problema? Proprio no. E’ uno dei più facili da gestire, perché è un gran professionista e un campione. Lui sta aiutando i compagni, i compagni aiuteranno lui. Può fare tutti i ruoli in attacco. Beto? Ha passato, durante il Covid, due settimane a casa tra tapis roulant e bike. Ne ha risentito. Ma parliamo comunque di un potenziale campione che arriverà in doppia cifra. Zeegelaar? Meritava di essere riscoperto. È un gran giocatore. Mi ha dato la disponibilità in quel ruolo e i risultati si vedono”.

Foto: Twitter Udinese