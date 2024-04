Cioffi: “La Roma ci rispetterà. Non mi aspetto un turnover esagerato”

L’Udinese ospiterà domani pomeriggio la Roma al Bluenergy Stadium, nel match valido per la 32esima giornata di Serie A. Il tecnico dei friulani Gabriele Cioffi ha presentato con le seguenti dichiarazioni, rilasciate in conferenza stampa, la sfida con i giallorossi:

“Ripartiamo con la consapevolezza e non pensando, se pensi troppo trovi sempre una scusa per non fare, se non pensi trovi una scusa per fare. Abbiamo ricominciato a testa bassa lavorando su quanto di buono fatto e pensando che dando il 180% potevamo ottenere un risultato positivo. Lovric e Thauvin lavoreremo per provare a recuperarli. Avevo preannunciato che l’Inter sarebbe arrivata rispettandoci, lo stesso farà la Roma. Con Mourinho la squadra era più diretta, faceva più densità difensiva, con De Rossi fa più palleggio, più trame di gioco. Mi aspetto un turnover relativo nonostante abbiano un impegno importante in coppa con il Milan e poi uno scontro diretto contro il Bologna. Mi aspetto turnover ma non esasperato”.

Foto: Twitter Udinese