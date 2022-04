Cioffi: “In vacanza si va il 22 maggio. Siamo vivi e ci giocheremo ogni partita”

Gabriele Cioffi, allenatore dell‘Udinese, ha commentato la roboante vittoria dell’Udinese in casa della Fiorentina.

Queste le sue parole a Sky Sport: “Serviva un’impresa e c’è stata: è della squadra, non dei singoli. Non vincevamo da 15 anni a Firenze? Era uno dei nostri obiettivi, quello principale è non sedersi, restare vivi, sfruttare ogni partita cercando il massimo. In ferie si va il 22 maggio. 50 punti? Pensiamo una gara alla volta, ora ricarichiamo le pile perché sfidiamo l’Inter, la più forte del campionato”.

Rimpianti Europei: “L’obiettivo è fare il massimo ogni gara, guardare troppo in alto o troppo indietro per la squadra che abbiamo faa paura. Diamo il massimo sempre, è la strada giusta per deresponsabilizzarci nella responsabilità. Dobbiamo vivere alla giornata: l’Udinese può vendere tutti, se non li vende meglio. Chi allenerà l’Udinese accetta una nuova sfida”.

Foto: Twitter Udinese