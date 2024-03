Cioffi: “In casa abbiamo troppe pressioni che non siamo pronti a gestire”

Intervenuto ai microfoni di Dazn, il tecnico dell’Udinese, Gabriele Cioffi, ha così parlato dopo la vittoria per 2-1 contro la Lazio: “Ho visto gestione della pressione e concentrazione. Non è certo scontato per una squadra giovane come la nostra. Sono contento per i ragazzi. Tuttavia siamo passati spesso da voli pindarici a cadute clamorose, proprio per questo dobbiamo pensare alla prossima partita in modo serio. Certo, siamo più vicini all’obiettivo”.

Poi ha proseguito: “In casa abbiamo troppe pressioni che non siamo pronti a gestire. Sono convinto che questa vittoria ci permetterà di affrontare il Torino tra le mura amiche con più amore anche da parte dei nostri sostenitori. Solo così ne possiamo venire fuori. Altrimenti ci accontenteremo dei successi in trasferta. Contro Genoa e Salernitana ho visto un gruppo che non ha vacillato nemmeno in 10 contro 11. Vuol dire che l’Udinese ha personalità. Per la squadra che siamo ora, con tanti giocatori forti ma in esperti, abbiamo dato un segnale non da poco. Occorre mantenere i piedi per terra, ora abbiamo il Torino in casa e non vogliamo far soffrire il nostro presidente”.

Su Lucca: “E’ un giocatore di due metri che però ha rapidità e tecnica. Ha voluto fortemente gol e prestazione. Anche perchè ha dietro ragazzi come Davis e Success che stanno spingendo e deve fare di tutto per tenersi la maglia cucita addosso”.

Infine, su Thauvin: “E’ stato bravo a trovare lo spazio giusto. E’ talentuoso, crea le giocate con naturalezza vedendo cose che gli altri non vedono. Non gli pongo limiti di gioco, quello che vedete è tutta roba sua. Sono felice di vedere Pereyra che combatte per 90 minuti a tutto campo e un giovane come Thauvin che si carica la squadra sulle spalle”.

