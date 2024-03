Cioffi: “Il rosso ci ha tagliato un po’ le gambe. Fischi? Sono giusti”

Intervenuto in conferenza stampa, il tecnico dell’Udinese, Gabriele Cioffi, ha così parlato dopo il pareggio per 1-1 contro la Salernitana, partendo dall’espulsone di Ebosele: “Cambio tardivo? A bocce ferme ti dico sì, poi in realtà Festy non aveva dato segnali di particolare nervosismo o scarsa lettura delle situazioni. Il messaggio gli era stato mandato già nel primo tempo e quindi non mi è parso il caso. E’ stata proprio un’ingenuità poi, non era un contropiede, ovviamente mi prendo le mie responsabilità, però mi pare un po’ successivo. Infortunio? Penso fosse più emotivo, non mi sono soffermato”

Poi ha proseguito: “Il coraggio era quello che chiediamo tutti i giorni, se devo analizzare a caldo la partita ho visto la squadra frenata nei primi minuti, poi però ci mettiamo alle spalle Genova, non andiamo nel panico e costruiamo qualche palla gol con Lucca e Lovric. Poi c’è il gran gol di Kamara e non ricordo grandi tiri della Salernitana. Nella ripresa abbiamo avuto più dominio territoriale, volevo cambiare i quinti per mettere gamba e letture con Ehizibue e Zemura, qualche occasione tra Kamara e alcuni momenti sporchi le abbiamo avute, il rosso ci ha tagliato un po’ le gambe. Non era chiaramente la gara che sognavo ma è andata così”.

Sulla scelta di mettere Payero al posto di Samardzic: “Venivamo da cinque punti in tre patite, quindi un momento positivo, la partita di Genova per me è stata una delusione, avrei deciso comunque di cambiare i quinti, di tenere fuori Kristensen anche senza il rosso e di mettere fuori Samardzic che a Genova non ha fatto male, ma per avere più muscoli in mezzo. Lui lo ha capito, arriverà al livello a cui aspira sicuramente”.

Infine, sui fischi: “Sono giusti, alla fine giochiamo per i tifosi, ci hanno supportato per tutta la gara, non sono contenti dello spettacolo dato, giusto che ci fischino, sapendo che amano l’Udinese e quindi è un fischio positivo, è un andate a lavorare positivo”.

Foto: Twitter Udinese