Cioffi: “Il cambio di Samardzic? L’ho visto un po’ fuori dalla partita. Devo lavorare sulla testa della squadra”

Queste le parole del tecnico dell’Udinese Gabriele Cioffi dopo il pareggio ottenuto contro il Monza:

Sul cambio di Samardzic:

“Una scelta tecnica che ci ha fatto alzare il baricentro. Su di lui ho grandi aspettative ma è stata una scelta tecnica. L’ho visto un pò fuori dalla partita ma l’averlo sostituito non è nulla di denigrante”.

Sull’aspetto psicologico: “E’ la cosa che si può fare in soli tre giorni, abbiamo lavorato parecchio sulla testa. Contro il Monza per noi c’era anche da pensare. Alcuni giocatori hanno fatto bene, anche chi è entrato a gara in corsa ha fatto ottime cose. Sono soddisfatto del punto anche se forse potevamo fare anche qualcosa in più. La mia squadra sa giocare a calcio, ci sono interpreti di qualità e esterni di gamba. Ci sono delle qualità, dobbiamo giocare a calcio. Preferisco tornare con un pari a casa ma anche con la mentalità di chi la partita vuole provare a portarla a casa”.

Sui limiti della squadra:

“Io devo intervenire e lavorare sulla testa. Non vedo negatività, vedo degli aspetti da migliorare ma di sicuro non delle negatività. Io ho accettato questa sfida perchè ritengo l’Udinese una squadra in grado di poter fare bene. Avevo anche altre opportunità all’estero e stavo per andare altrove, poi quando è arrivata la chiamata dell’Udinese non ci ho pensato un attimo. Proprio perchè penso che è una squadra forte e di qualità”.

