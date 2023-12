Cioffi: “I ragazzi sono stati atomici”

Gabriele Cioffi, allenatore dell’Udinese, è intervenuto ai microfoni di DAZN dopo avere battuto 3-0 il Bologna di Thiago Motta: “I ragazzi sono stati atomici, non era facile ma ce la siamo meritata. Siamo stati bravi ad andare contro le emozioni, testa bassa e lavoro. Entusiasmo infiammato, non ancora ritrovato. Okoye è stato molto bravo, non era facile sostituire Silvestri ma anche il pubblico era dalla sua parte. Lorenzo Lucca ha altissimi margini di miglioramento, deve continuare ad andare forte, mi è piaciuto anche Success. Thauvin è entrato con un’umiltà da Campione del Mondo. La città è il tifo, noi siamo gli attori: ci applaudono e supportano sempre, l’amore della città è impagabile ma lo dico con umiltà visto che abbiamo vinto la prima partita in casa”.

Foto: Twitter Udinese