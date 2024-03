Cioffi: “Gara importante contro la Salernitana. Abbiamo provato a recuperare Pereyra per la panchina ma non ci siamo riusciti”

Alla vigilia della gara con la Salernitana il tecnico dell’Udinese Gabriele Cioffi è intervenuto in conferenza stampa per presentare la gara della Dacia Arena. Le sue dichiarazioni:

Gara importantissima domani, dopo la prestazione di Genova servirà anche il vostro pubblico che domani è atteso numeroso. Però dipenderà da voi l’andamento della partita:

“E’ corretto, le ultime due gare in casa le abbiamo giocate con una penalizzazione non da poco, la potenza della nostra curva è stata una discriminante negativa non positiva nelle ultime due gare. Abbiamo bisogno dell’amore di un pubblico che ci sostiene sempre fino in fondo per riuscire a vincere, anche domani.”



Come sta Pereyra?

“Abbiamo provato a recuperare il Tucu per la panchina e non ci siamo riusciti. Verrà con noi ma non sarà utilizzabile. Sulla destra? Abbiamo l’opzione Ebosele e anche Ferreira, Ehizibue ha avuto un trauma cranico che è importante. Si è allenato con solo due volte di cui una è la rifinitura, il dubbio è tra Ebosele e Ferreira.”



Come hai vissuto questa settimana pre gara così importante?

“Tutti gli allenatori sono in discussione tutte le domeniche, ho vissuto quindi la gara come sempre al 110%.”



Samardzic a sinistra contro il Genoa, un po’ limitato forse?

“C’era quinto a destra Ebosele che è più propenso ad attaccare, quindi da quel lato serviva un uomo d’equilibrio. Poi ultimamente gli avversari ci studiano e quindi guardano meglio Lazar che ultimamente sta tirando poco anche non per colpe sue.”

