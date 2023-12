Cioffi: “Domani gioca Okoye. Samardzic? Non sono io a dovergli dire di restare”

Intervenuto in conferenza stampa, il tecnico dell’Udinese, Gabriele Cioffi, ha così parlato alla vigilia della sfida contro il Bologna, partendo dalla scelta del portiere: “Ho la fortuna di avere un portiere forte, che è la storia dell’Udinese, ma ho anche due portieri bravi dietro di lui, domani giocherà Okoye. Non reputo il portiere l’unico colpevole, ma devo fare scelte tecniche”

Poi su Samardzic: “Qualcuno ha detto che non ho un buon rapporto con lui e non so da dove sia uscita questa cosa. Gioca chi sta meglio. Mercato? Nel caso di Lazar non sono io a dovergli dire di restare o no se dovesse arrivare una grande squadra. In quel caso ci penserebbe la società”.

Foto: Twitter Udinese