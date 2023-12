Cioffi: “Dobbiamo lavorare avendo ben chiaro cosa fare. Success è a disposizione”

Il tecnico dell’Udinese Gabriele Cioffi ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida casalinga contro il Sassuolo: “L’Udinese in lotta per la salvezza? Il momento del nostro campionato dice questo, dobbiamo lavorare avendo ben chiaro cosa fare. Quello che vuole stampa, tifosi e chi ama l’Udinese è la stessa cosa. Success? È recuperato e sarà a disposizione. Le assenza in difesa?Ne abbiamo ancora cinque, ci sono comunque Masina, Guessand, Tikvic, Kabasele e Kristensen. Ho già deciso chi giocherà”.

Foto: Cioffi Twitter Udinese