Cioffi: “Dobbiamo essere orgogliosi di questi ragazzi. Hanno comunque vinto con questa prestazione”

Intervenuto in conferenza stampa al termine della sconfitta per 2-1 contro il Cagliari, il nuovo allenatore dell’Udinese, ha così parlato della prestazione dei suoi ragazzi: “Sono contento, ero sicuro di chi stavo schierando perchè convinto che si sarebbe applicato e avrebbe dato tutto. Così è stato”.

Poi ha proseguito: “Ci vuole il sorriso, entusiasmo, abbiamo giocato con ragazzi dal grande potenziale, con grande personalità, Pejicic sembrava avesse trent’anni, Tikvic non ha un minuto in Serie A e ha marcato Petagna. Dobbiamo essere orgogliosi di questi ragazzi, sommate le presenze in A nostre e quelle dei ragazzi schierati dal Cagliari. I ragazzi l’esperienza se la fanno giocando, i grandi ce l’hanno già posso solo battergli le mani perchè al 90′ eravamo in pareggio con il Cagliari. Avevamo un’età media bassissima, non voglio fare il maestro dei numeri, ma è la realtà, non penso si possa rimproverare nulla neanche a Ferreira, per una palla persa all’ultimo minuto dei supplementari? No. Per me questi ragazzi con questa prestazione hanno comunque vinto”.

Infine, sui fischi finali:”I fischi fanno parte del nostro lavoro, Akè è un giocatore che viene dalla Juventus, U21, ha fatto 120 minuti da veterano, instancabile. I tifosi hanno il diritto di fare ciò che preferiscono, però questi ragazzi io oggi li applaudo. Si parlavao dei famosi leader, ora i ragazzi hanno trovato altri giovani leader”.

