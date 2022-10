Cioffi: “Convintissimo di aver scelto il Verona, sapevo che c’era da soffrire. Siamo tutti uniti, ne usciremo”

Gabriele Cioffi, tecnico dell’Hellas Verona, ai microfoni di Sky Sport, ha analizzato il ko rimediato contro l’Udinese: “C’era la volontà di portare a casa tre punti. Mi dispiace perché è usato un parametro diverso nella gestione dei falli. Perdere una partita ci sta, io non parlo mai degli arbtri, ma perderla per un fallo fischiato a Djuric, e come è stato fischiato, dopo il parametro usato per tutta la partita, dire che non ci sta. Le basi comunque ci sono, ma fa male che un episodio ci abbia condannato. Ma bisogna andare avanti e lavorare. La voglia di invertire la rotta c’è ma purtroppo non riesco a levarmi della testa questo fallo. Al di là di tutto io chiedo sempre coraggio ai miei ragazzi. L’Udinese è una squadra di squilibrio: ha qualità e grande palleggio però lascia tanti spazi. E quindi attaccare quegli spazi secondo me ci avrebbe potuto regalare qualcosa. Ma io sono felicissimo e convintissimo della scelta Hellas, sapevo che c’era da soffrire: siamo tutti coesi e sono sicuro che ce la facciamo”.

foto: Instagram Hellas Verona