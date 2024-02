Cioffi: “Contro il Genoa trasferta difficile. Domani non ci sarà Pereyra, ma vi dico quando torna”

Alla vigilia della gara col Ferraris contro il Genoa, il tecnico dell’Udinese Gabriele Cioffi è intervenuto in conferenza stampa per analizzare quella che sarà la sfida ai rossoblu. Queste le sue dichiarazioni:

Domani trasferta difficile contro il Genoa, ci si aspetta però miglioramenti nell’atteggiamento della squadra:

“Sono d’accordo, pretendiamo di più nonostante l’andamento dei risultati sia positivo, pretendiamo di più perché sappiamo di avere un potenziale più grande.”

Come sta Pereyra, quanta autonomia ha?

“Lo recuperiamo per la Salernitana, lo vedo quinto, mezzala, seconda punta, punta, play e anche portiere. Vedo un giocatore che voglio in campo.”

Un po’ limitante essere definiti sempre come squadra fisica?

“Può essere un po’ limitante, ma va preso quanto di buono c’è nelle parole altrui. Essere fisici non vuol dire non giocare a calcio. Se andiamo a vedere la gara con il Sassuolo o con il Monza abbiamo giocato.”

Un commento alle parole di Deulofeu?

“Sono molto vicino a Gerard e continuerò ad esserlo perchè è una persona speciale, nella mia prima avventura da tecnico è stato un elemento trascinante.”

Foto: Twitter Udinese