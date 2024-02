Cioffi: “Contetissimo della prestazione, dovevamo chiuderla. Non mi è piaciuto solo il secondo tempo”

Gabriele Cioffi, tecnico dell’Udinese, è intervenuto in conferenza stampa per analizzare l’1-1 casalingo maturato contro il Cagliari in questo pomeriggio di Serie A. Le sue parole: “Sono contetissimo della prestazione, dovevamo però chiuderla. Il gol preso, su una bella azione, ci ha spento l’entusiasmo e non deve accadere. Questa è una maratona e le maratone le vince chi corre fino in fondo.”

Cos’è successo nella ripresa dopo che siete stati negli spogliatoi?

“Me lo chiedo anche io, dopo un primo tempo dove trovavamo sempre le uscite con le mezzali e i raccordi non siamo più riusciti a trovare certe cose e il gol preso ci ha tolto qualcosa. La traversa ci ha un po’ risvegliato vecchie paure, non sono contento del secondo tempo, questo è sicuro.”

Thauvin? Sembrava averne ancora al momento del cambio:

“Sì aveva ancora qualcosina ma quando hai giocatori forti devi farli giocare gli riconosco del talento a Brenner e per me è importante.”

Foto: sito Udinese