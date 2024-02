Cioffi: “Contento per i ragazzi, hanno dato sempre tutto. Ora mancano 18 punti all’obiettivo”

Intervenuto ai microfoni di Sky Sport, Gabriele Cioffi, ha così parlato dopo la vittoria per 1-0 all’Allianz Stadium contro la Juventus: “Grazie per i complimenti, non è stata una gita, sono contento per i ragazzi, abbiamo passato momenti difficili ma abbiamo dato tutto e messo in campo tutto il lavoro che abbiamo fatto. Bravi!“,

Poi ha proseguito: “Contro una squadra di campioni si fa sempre fatica, i ragazzi sono entrati benissimo in campo. La vittoria è tutta loro. Giannetti è un leader silente, parla poco, picchia tanto, ha portato tanto nello spogliatoio a livello di calma, serenità e gestione. Tutto ciò che ci era un po’ mancato nella prima parte della stagione, perché siamo una squadra molto giovane. E oggi ci mancavano elementi di esperienza come Pereyra e Deulofeu“.

Infine: “Finalmente abbiamo raggiunto un bell’equilibrio, ci siamo avvicinati all’obiettivo, ma non siamo ancora così vicini. Domenica ci sarà un’altra partita importante contro il Cagliari. Aggiornare il foglio in spogliatoio? Sì, ora metteremo -18 all’obiettivo“.

